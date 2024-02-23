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Макрон запросив європейських лідерів на спецзустріч, присвячену Україні
11:34 23.02.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з іноземними лідерами в Парижі в понеділок, щоб обговорити посилення співпраці на підтримку Києва.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч дасть можливість вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України", - заявили в Єлисейському палаці в четвер.
Французькі посадовці кажуть, що Макрон сповнений рішучості дати зрозуміти Москві, що в Європі немає "втоми від України", незважаючи на побоювання щодо подальшої підтримки з боку США.
Про запрошення від президента Франції також у четвер сказав президент Польщі Анджей Дуда під час розмови з Polsat News.
"Президент Макрон запросив до Парижа цілу низку європейських лідерів на спеціальній основі, щоб обговорити нові пропозиції щодо рішень і допомоги Україні. Ми обговоримо їх детально", - зазначив він.
Дуда додав, що у зустрічі візьмуть участь лідери кількох країн.
Раніше Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у листі головам МЗС та Міноборони держав-членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.
Перед цим міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що європейські країни повинні знайти шлях для закупівлі боєприпасів для України, яка їх терміново потребує.
Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, "має слугувати обороні Європи".
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