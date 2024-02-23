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РФ за два роки била по Україні понад 12 тис. ракет і дронів
10:35 23.02.2024 |
Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по території України вже понад вісім тисяч ракет усіх типів і більше 4,5 тисячі ударних безпілотників. Про це у четвер, 22 лютого, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.
"Було застосовано геть усі типи ракет - десь більше восьми тисяч. Левова частка, звичайно, С-300. "Кинджалів" - 78, з них знищено - 25. "Калібрів" половина знищена - 406 з 843. Так само знищили 1176 з 1513 ракет Х-101/Х-555. "Іскандерів-М" балістичних було майже тисяча одиниць, але, на жаль, не було збито так багато, як крилатих ракет, бо це балістика. "Іскандерів-К" крилатих було близько 150, частина з них знищена", - розповів він в ефірі національного телемарафону.
Ігнат нагадав, що під час опалювального сезону 2022-2023 років Росія запустила понад тисячу ракет, бо "була мета загнати Україну в блекаут". "Цього разу вже трошки інший вектор на завдання ударів. Ви бачите, які об'єкти атакуються - починаючи від портової інфраструктури аграрного сектору, далі нафтогазова галузь і оборонні підприємства. Але все одно удари йдуть і по критичній інфраструктурі, зокрема і по енергетиці", - зазначив речник Повітряних сил.
Крім ракет, Росія вже випустила по Україні понад 4,6 тисячі ударних іранських дронів типу Shahed. З них протиповітряна оборона (ППО) збила 3,6 тисячі.
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