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Завершилося голосування за двох членів Ради громадського контролю НАБУ
23:58 22.02.2024 |
У понеділок, 19 лютого, відбулося інтернет-голосування за двох членів Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України замість тих, повноваження яких достроково припинено.
"Результати оприлюднено на офіційному сайті НАБУ, відповідно до Порядку формування Ради громадського контролю при НАБУ. Переможці голосування: Швець Антон Андрійович і Штанков Микита Володимирович", - повідомляє пресслужба НАБУ.
Для проведення інтернет-голосування НАБУ використовувало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дало змогу користувачам стежити за процесом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування, який містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж усього часу волевиявлення. А відразу після його завершення частину даних щодо кожного користувачу було розкодовано, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення.
Відповідно до умов проведення рейтингового інтернет-голосування за кандидатів до нового складу Ради громадського контролю при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, зареєстровано голоси 12 549 осіб.
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