Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 02:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою
23:53 22.02.2024 |
Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою, ще кількасот очікуються найближчим часом, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом. Вдячний партнерам за підтримку у війні", - написав Умєров у фейсбуці.
У Міноборони зазначили, що техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тому в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.
"Бронемашини для евакуації поранених передаємо в бойові підрозділи вже зараз. Координує цю роботу і проєкт загалом мій заступник Наталія Калмикова. Вдячний партнерам за підтримку у війні", - заявив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги
|Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
|Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
|Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Завершилося голосування за двох членів Ради громадського контролю НАБУ
|Сили оборони України отримали бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою
|Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
|Зеленський визначив, чим займатиметься уповноважений із безпекових гарантій
|Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги
|Зеленський призначив ексгендиректора «Укроборонпрому» Гусєва послом України в Азербайджані
Бізнес
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg
|Toyota презентувала оновлений кросовер Corolla Cross
|США скасують суворі правила щодо викидів транспортних засобів