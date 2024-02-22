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Зеленський призначив ексгендиректора «Укроборонпрому» Гусєва послом України в Азербайджані
17:21 22.02.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Владислава Каневського з посади надзвичайного і повноважного посла України в Азербайджані та призначив на посаду Юрія Гусєва.
Відповідні документи оприлюднено на сайті глави держави.
Указом №85/2024 Каневського звільнено з посади.
"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича надзвичайним і повноважним послом України в Азербайджанській Республіці", - зазначено в тексті указу №86/2024.
Гусєв був головою Херсонської обласної державної адміністрації (липень 2019 р. - грудень 2020 р.).
З грудня 2020 р. по червень 2024 р. обіймав посаду генерального директора ДК "Укроборонпром".
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