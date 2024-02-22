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АНАЛІТИКА

Ракети Brimstone і не тільки. Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

 

Британія сьогодні, 22 лютого, оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ, зокрема, отримають протитанкову зброю.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет "Брімстоун" як подальше посилення захисту України", - йдеться в заяві.

За його словами, ці ракети раніше мали значний вплив на поле бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися і відступити під час спроби переправи через річку.

Також він додав, що Велика Британія навчатиме додаткову кількість українських військ разом з іншими союзниками, додавши, що разом вони проведуть навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року.

Допомога від Британії

У січні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про виділення найбільшого з початку війни пакета допомоги Україні.

А нещодавно міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон сказав, що економіка Російської Федерації у 25 разів слабкіша за економіку України та її союзників. Необхідно зробити цю різницю більш відчутною.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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