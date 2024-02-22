Туск відмовив Зеленському в урядовій зустрічі на кордоні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для вирішення ситуації, що склалася через протести польських фермерів.

Про це повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Туск сказав, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві, так що він відхиляє пропозицію Зеленського з міркувань, що зустріч на кордоні була б суто символічною.

"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність - адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності", - пояснив Дональд Туск.

"Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи", - додав прем'єр.

Він зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, та що для цього Туск 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною.

"Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах... Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію", - додав Туск.

Польський прем'єр також підкреслив, що Україна "може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією".

Як повідомлялось, 21 лютого президент Володимир Зеленський запропонував Польщі провести двосторонню зустріч на рівні урядів і, якщо потрібно, президентів у зв'язку з блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на спільному кордоні.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху.