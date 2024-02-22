Бундестаг проведе дебати щодо надання Україні ракет Taurus

Німецький Бундестаг у четвер проведе дебати щодо того, чи потрібно надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

На розгляд парламенту винесені два тексти щодо цього питання. В одному, від фракцій керівної коаліції - СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів" - узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики.

Всередині коаліції, як повідомляли, немає єдності з цього питання.

У другому проєкті, від опозиційного блоку ХДС/ХСС, прямо згадано про необхідність постачання ракет Taurus.

Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду, також Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро.

Щодо ракет Taurus Олаф Шольц сказав, що для їхньої передачі "потрібен правильний момент". У середу речник німецького уряду заявив, що канцлер не змінював позицію щодо Taurus.