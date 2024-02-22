Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундестаг проведе дебати щодо надання Україні ракет Taurus

 

Німецький Бундестаг у четвер проведе дебати щодо того, чи потрібно надати Україні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

На розгляд парламенту винесені два тексти щодо цього питання. В одному, від фракцій керівної коаліції - СДПН, "Зелених" та "Вільних демократів" - узагальнено йдеться про постачання Україні додаткових далекобійних систем без конкретики.

Всередині коаліції, як повідомляли, немає єдності з цього питання.

У другому проєкті, від опозиційного блоку ХДС/ХСС, прямо згадано про необхідність постачання ракет Taurus.

Результати обговорень у Бундестазі стануть радше формальністю, оскільки саме рішення залежить від уряду.

Нагадаємо, минулої п'ятниці Україна та Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду, також Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 1,1 млрд євро.

Щодо ракет Taurus Олаф Шольц сказав, що для їхньої передачі "потрібен правильний момент". У середу речник німецького уряду заявив, що канцлер не змінював позицію щодо Taurus.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6237
  0,1481
 0,38
EUR
 1
 41,7213
  0,1792
 0,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3748  0,06 0,15 38,9107  0,02 0,05
EUR 41,4704  0,10 0,24 42,2470  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4800  0,11 0,29 38,5100  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес