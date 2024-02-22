Литва на рік продовжила тимчасовий захист українців. Дає відтермінування з вивчення мови

Уряд Литви продовжив до березня 2025 року надання статусу тимчасового захисту для українців, які переїхали до цієї країни через воєнну агресію Росії. Про це повідомляє видання LRT.

Також продовжено на рік термін вивчення литовської мови.

Відповідно до постанови уряду іноземці, яким надано тимчасовий захист у Литві, звільняються від необхідності володіння державною мовою для працевлаштування протягом трьох років після надання тимчасового захисту.

За інформацією литовського Міністерства освіти, положення про продовження терміну володіння мовою стосуватиметься як бенефіціарів тимчасового захисту, так і тих, хто вже набув нового статусу, наприклад, дозвіл на працевлаштування в Литві.

"Можливості для українців вивчати литовську мову й надалі надаватимуться за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків", - йдеться у заяві міністерства.

У середині березня минулого року Державна мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року почне перевіряти знання литовської мови в українців, які працюють у країні.

У листі наголошувалося, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про складання мовного іспиту їх працівниками, "мовна інспекція та муніципальні мовні менеджери будуть змушені вжити заходів".

Такі плани Державної мовної інспекції обурили урядовців.

За даними Міністерства соціального захисту та праці в Литві було працевлаштовано близько 30 000 українців з початку повномасштабного вторгнення Росії.