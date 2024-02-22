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Байден підтримує кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду генсека НАТО - ЗМІ
09:34 22.02.2024 |
Президент США Джо Байден підтримує кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного голови Північноатлантичного альянсу, повідомляє Politico з посиланням на обізнане джерело.
Як заявив виданню неназваний американський чиновник, підтримка Байдена, ймовірно, змусить більше союзників США підтримати кандидатуру Рютте.
Раніше в середу видання повідомило, що дві третини країн НАТО підтримують кандидатуру прем'єра Нідерландів на посаду керівника альянсу.
Термін повноважень нинішнього генсека НАТО Єнса Столтенберга спливає в жовтні. Союзники з НАТО мають одноголосно ухвалити рішення про його зміну.
Будь-який кандидат на цю посаду має пройти через Туреччину та Угорщину, які, як зазначає газета, є "найбільшими перешкодами для ухвалення нових членів".
Видання зазначає, що Туреччина попросила запевнень, перш ніж підтримати Рютте, в той час як Угорщина має давні розбіжності з голландським прем'єром.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що керівництво Туреччини "в принципі прихильно ставиться до того, щоб Рютте посів місце генсека Єнса Столтенберга, який іде", проте Анкара поки що не висловила згоди на його кандидатуру.
Прем'єр Нідерландів вважається основним претендентом на посаду голови НАТО, жодна країна поки що не виступила проти його кандидатури.
Минулого року 56-річний Рютте заявив про бажання піти з політики. Цього року він завершує перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів, яке тривало 13 років.
Попри широку підтримку Рютте з боку більших країн НАТО, включно з Францією та Німеччиною, постпреди НАТО досі офіційно не затвердили його кандидатуру.
У січні Bloomberg із посиланням на обізнані джерела повідомляло, що країни НАТО працюють над можливістю його призначення.
У жовтні минулого року Рютте заявив, що готовий прийняти на себе роль генсека, але на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відмовився коментувати, чи продовжує він балотуватися на посаду.
Традиційно на посаді генсека НАТО опиняється політик з європейської країни, проте його кандидатура негласно має бути схвалена в Білому домі.
Офіційні вибори генсека НАТО не передбачені, альянс призначає його на основі консенсусу всіх країн-членів.
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