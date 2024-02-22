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Нардеп від «Слуги народу» Медяник вирішив скласти мандат
23:14 21.02.2024 |
Член фракції "Слуга народу" В'ячеслав Медяник вирішив достроково припинити повноваження народного депутата.
Про це РБК-Україна повідомила спікер фракції Юлія Палійчук.
За її словами, нардеп Медяник уже написав відповідну заяву. Тепер її мають найближчим часом винести на голосування. До того часу він залишатиметься народним депутатом.
Медяник обіймає посаду заступника голови комітету ВР з питань правоохоронної діяльності. Він був обраний до парламенту за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.
Після складання мандату Медяником у Раді залишиться 400 депутатів.
Криза у Раді
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів низка народних депутатів вирішила скласти свій мандат.
Зокрема, 8 грудня минулого року Рада позбавила мандатів Максима Єфімова (фракція "Відновлення"), Дмитра Шпенова (позафракційний), а також Віталія Данілова із фракції "Батьківщина".
У січні цього року лідер фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що в парламенті наближається велика криза, оскільки щонайменше 17 народних депутатів з фракції "Слуга народу" хочуть скласти мандат.
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