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НАБУ розслідує понад 60 справ щодо злочинів у сфері оборони - директор бюро
17:03 21.02.2024 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує 60 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів у сфері оборони країни, повідомив директор бюро Семен Кривонос.
"Щодо розслідування злочинів в оборонній сфері, у сфері оборонних закупівель... розкрадання в армії в цей час - це надзвичайно страшний злочин. Розслідування в цій сфері - один із найголовніших пріоритетів розслідувань НАБУ", - розповів Кривонос у середу на брифінгу в Києві.
Він повідомив: "Наразі детективи НАБУ здійснюють розслідування у більше ніж 60 провадженнях, які стосуються тих чи інших зловживань у сфері оборони. З них ми виокремили найбільш пріоритетні - ті, які стосуються закупівлі озброєння, бронетехніки, харчування, одягу в період 2022-2023 років".
Кривонос наголосив, що важливим завданням для антикорупційних органів є якісне документування злочинної діяльності в оборонній сфері та збирання достатньої кількості доказів провини причетних осіб, щоб суд згодом міг ухвалити обвинувальний вирок.
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