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Фон дер Ляєн: Рамки для переговорів про вступ України до ЄС не будуть готові до європейських виборів
15:58 21.02.2024 |
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначає, що рамки для переговорів про вступ України до Європейського Союзу не будуть готові до європейських виборів, які відбудуться з 6 по 9 червня.
"Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони не будуть готові до європейських виборів, але після них. Тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребує часу. Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", - сказала президент Європейської Комісії в середу в Брюсселі на пресконференції.
Раніше очікувалося, що переговорні рамки будуть затверджені вже на засіданні Ради в березні.
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