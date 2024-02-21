Фінансові новини
- |
- 21.02.24
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми
13:56 21.02.2024 |
Велика Британія і Сполучені Штати посідають перше місце за сприйняттям українців як "дружніх" країн, але за рейтингом "однозначно дружніх" країн трійкою лідерів стали Литва, Британія і Канада.
Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.
За сукупним сприйняттям як "дружніх" для українців держав на перших позиціях опинилися Британія і США з показником 81%.
Третю позицію зайняла Німеччина (80%), четверту розділяють Польща і Литва (по 79%), на п'ятій - Канада, далі йдуть Франція і Японія.
Проте за показником "однозначно дружньої держави" показники усіх країн відрізняються і трійка лідерів інакша: Литва, яку однозначно дружньою вважають найбільше українців - 51%, Британія (49%) і Канада (43%).
Сприйняття США як однозначно дружньої країни склало 35%, порівняно з 61% у червневому опитуванні; показник сприйняття Польщі як "однозначно дружньої" також обвалився - з 79% у червні до 33%. Для Франції він, навпаки, зріс з 21% до 23%.
Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній
|Нацбанк змінив правила купівлі валюти для бізнесу на тлі рекордного падіння курсу гривні
|Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести
|Польські фермери перекрили залізницю на КПП «Медика» і висипали зерно з вагона
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
У РУБРИЦІ
|Бізнес-спільноти закликають підтримати у ВР альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження БЕБ
|Лише 10% європейців вірять в перемогу України у війні
|США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми
|В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній
|60% українців безумовно вірять у перемогу України у війні - КМІС
|Українські військові вже випробовують дрони зі штучним інтелектом: подробиці
Бізнес
|ЄС відкрила провадження проти Tik Tok через ризики для дітей - Reuters
|Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів
|ЄС накладе на Apple штраф розміром 500 мільйонів доларів - FT
|OpenAI дозволить співробітникам продати акції компанії на 86 мільярдів доларів - Bloomberg
|Маск збільшив свою частку в Tesla до 20,5%
|OpenAI представила Sora - модель ШІ для перетворення тексту у відео
|Apple випустила прототип інструменту штучного інтелекту, що анімує зображення за текстовим описом