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АНАЛІТИКА

США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми

США і Британія очолили рейтинг країн, які українці вважають дружніми

 

Велика Британія і Сполучені Штати посідають перше місце за сприйняттям українців як "дружніх" країн, але за рейтингом "однозначно дружніх" країн трійкою лідерів стали Литва, Британія і Канада.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявилися результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" 10-11 лютого.

За сукупним сприйняттям як "дружніх" для українців держав на перших позиціях опинилися Британія і США з показником 81%.

Третю позицію зайняла Німеччина (80%), четверту розділяють Польща і Литва (по 79%), на п'ятій - Канада, далі йдуть Франція і Японія.

Проте за показником "однозначно дружньої держави" показники усіх країн відрізняються і трійка лідерів інакша: Литва, яку однозначно дружньою вважають найбільше українців - 51%, Британія (49%) і Канада (43%).

Сприйняття США як однозначно дружньої країни склало 35%, порівняно з 61% у червневому опитуванні; показник сприйняття Польщі як "однозначно дружньої" також обвалився - з 79% у червні до 33%. Для Франції він, навпаки, зріс з 21% до 23%.

Всього опитали 1000 осіб, вибірка включає повнолітнє населення України і репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводилося методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Можлива похибка складає не більше 3,1%.
 

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