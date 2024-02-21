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АНАЛІТИКА

Українські військові вже випробовують дрони зі штучним інтелектом: подробиці

09:44 21.02.2024 |

Політика

 

Окремі українські підрозділи вже проводять випробування дронів-камікадзе зі штучним інтелектом, але їхнє впровадження викликає деякі складнощі.

Про це заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані реалізації та впровадження в життя - застосування цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні", - заявив Сухаревський.

За його словами, при використанні дронів із штучним інтелектом не обходиться і без складнощів. Так важливо навчитися відрізняти реальне зображення від того, що створив штучний інтелект.

"Наприклад, як ми відрізняємо картинку штучного інтелекту від реальної? За кількістю "пальців". Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці - це і є той момент, який нам потрібно буде втілювати в життя саме на полі бою", - зазначив він. заступник головнокомандувача ЗСУ.

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги. Як заявив Умеров, 17 лютого,коаліція дронів офіційно стартувала.

Крім того, 17 лютого стало відомо, що Британія працює над тим, щоб озброїти Україну тисячами нових безпілотників з штучним інтелектом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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