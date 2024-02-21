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Південна Корея планує передати Україні 100 автомобілів швидкої допомоги
08:59 21.02.2024 |
Південна Корея планує передати Україні 100 автомобілів швидкої допомоги. До кінця березня має здійснитися вся поставка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Міністерство охорони здоров'я України отримало від уряду Південної Кореї 10 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни.
Збитки від агресії РФ
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що за майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 103 машини екстреної медичної допомоги, 258 знищила і ще 125 захопила.
"І це в умовах, коли потреба у "швидких" стрімко зросла. Крім цього, медична інфраструктура постійно перебуває під обстрілами та атаками з боку ворога. Наше завдання попри все забезпечити пацієнтам необхідну медичну допомогу", - сказав він.
Загальна допомога
Загалом Південна Корея планує передати 100 автомобілів. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги, до кінця березня поточного року буде доставлено ще 70 "швидких".
Від початку повномасштабної війни Південна Корея неодноразово допомагала системі охорони здоров'я України, відправляючи вакцини, медичні вироби, лікарські засоби.
Допомога від Південної Кореї
У грудні уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.
А в січні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорив з південнокорейським колегою Чан Ходжином посилення співпраці між КНДР і Росією та подальші кроки для підтримки України.
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