Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Південна Корея планує передати Україні 100 автомобілів швидкої допомоги

 

Південна Корея планує передати Україні 100 автомобілів швидкої допомоги. До кінця березня має здійснитися вся поставка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Міністерство охорони здоров'я України отримало від уряду Південної Кореї 10 "швидких" для надання невідкладної медичної допомоги під час війни.

Збитки від агресії РФ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що за майже два роки повномасштабної війни Росія пошкодила 103 машини екстреної медичної допомоги, 258 знищила і ще 125 захопила.

"І це в умовах, коли потреба у "швидких" стрімко зросла. Крім цього, медична інфраструктура постійно перебуває під обстрілами та атаками з боку ворога. Наше завдання попри все забезпечити пацієнтам необхідну медичну допомогу", - сказав він.

Загальна допомога

Загалом Південна Корея планує передати 100 автомобілів. У грудні минулого року Україна вже отримала 30 автомобілів швидкої допомоги, до кінця березня поточного року буде доставлено ще 70 "швидких".

Від початку повномасштабної війни Південна Корея неодноразово допомагала системі охорони здоров'я України, відправляючи вакцини, медичні вироби, лікарські засоби.

Допомога від Південної Кореї

У грудні уряд Південної Кореї передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій партію спеціальної техніки для розмінування.

А в січні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорив з південнокорейським колегою Чан Ходжином посилення співпраці між КНДР і Росією та подальші кроки для підтримки України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4756
  0,1909
 0,50
EUR
 1
 41,5421
  0,3018
 0,73

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3178  0,24 0,63 38,8896  0,25 0,66
EUR 41,3704  0,33 0,81 42,1574  0,38 0,90

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес