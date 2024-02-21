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Навчання на F-16 у США: перші пілоти будуть готові до літа
08:54 21.02.2024 |
Перші чотири українські пілоти завершать навчання на винищувачах F-16 до літа. Про це у вівторок, 20 лютого, повідомила американська служба новин CNN із посиланням на Повітряні сили Національної гвардії Аризони США.
Зазначається, що пілоти розпочали підготовку в середині жовтня у 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Аризона. Як уточнюють в Національній гвардії Аризони, друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить англомовну підготовку, необхідну для подальшого курсу з пілотування винищувачем F-16.
Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, хоча точні терміни залежать від успішності проходження навчання.
Напередодні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас висловив думку, що перші винищувачі F-16 будуть передані ЗСУ у червні. Названі литовським міністром терміни підтвердив й інший європейський чиновник, який був присутній на Мюнхенській конференції з безпеки.
Також прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте нагадав в інтерв'ю DW, що його країна разом із Данією, Великобританією та іншими країнами коаліції має намір передати Україні 24 винищувачі F-16. Навчання українських пілотів та підготовка бойових літаків до відправлення триває "на високій швидкості", запевнив Рютте, проте точну дату постачання назвати відмовився.
Данія планує передати Україні шість винищувачів у другому кварталі 2024 року. Надіслати F-16 Києву обіцяли також Бельгія та Норвегія. Утім, про кількість літаків публічно не оголошувалося.
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