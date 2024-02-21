Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання боєприпасів ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ провели розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорили план дій на фронті та питання постачання боєприпасів.

"Разом із головнокомандувачем генерал-полковником Сирським щойно провів продуктивну розмову з Остіном. Генерал Сирський надав оновлену інформацію про поточну динаміку на фронті. Обговорювали загальне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також були питання постачання боєприпасів", - написав Умєров на своїй сторінці соцмережі Х у вівторок увечері.

За словами глави Міноборони, сторони працюють над нагальними потребами ЗСУ й довгостроковим плануванням у форматі коаліцій можливостей Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Умєров подякував своєму американському колезі за його керівництво.