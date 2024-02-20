Посол США «на 1000% впевнена», що Конгрес схвалить допомогу Україні, але обсяг може змінитися

Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк висловила впевненість, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Про це вона сказала на зустрічі з журналістами в Києві 20 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Говорячи про шанси на схвалення додаткового бюджетного запиту в Палаті представників США, Брінк сказала, що "повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати".

"Я двічі говорила зі спікером (Палати представників Майком Джонсоном. - Ред.), я знаю, що він підтримує Україну. Тож я впевнена в ухваленні - хоча не можу сказати, коли це станеться", - додала вона.

Водночас у коментарі "Європейській правді" посол визнала, що ставлення до різних складових допомоги Україні в Конгресі відрізняється.

"Допомога складається з безпекової допомоги, макрофінансової допомоги, що йде в бюджет, а також економічної допомоги. Важливість безпекової частини самоочевидна. Але я також особисто пояснювала багатьом законодавцям, і представники уряду пояснюють, чому бюджетна та економічна підтримка так само важлива для того, щоби Україна встояла. Також це важливо для того, щоб Україна стала забезпечувати сама себе", - зазначила вона.

Брінк укотре наголосила, що впевнена в ухваленні підтримки України в Конгресі.

"Щодо чіткого часу та складу цієї допомоги - цього я не знаю, бо це дуже політизоване рішення", - додала посол США.

Як відомо, Сенат США минулого тижня схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.