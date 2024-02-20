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Євросоюз виділив Україні 75 млн євро на гуманітарну допомогу
18:09 20.02.2024 |
Євросоюз надасть гуманітарну допомогу в розмірі 83 мільйонів євро для підтримки людей, які постраждали від війни. Більшу частину коштів буде виділено саме Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Європейської комісії.
"Цілеспрямовані атаки Росії на ключову енергетичну та цивільну інфраструктуру України, таку як лікарні, школи та електромережі, серйозно ускладнюють доступ людей до основних послуг. З кожним новим обстрілом дедалі більше українців залишаються без даху над головою і потребують допомоги та притулку в морозних умовах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Україні 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги.
На що витратять гроші
У Єврокомісії заявили, що з 83 мільйонів євро гуманітарного фінансування 75 мільйонів євро виділено на гуманітарні проекти в Україні.
Йдеться про надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, таких як житло, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров'я.
"В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні лежить захист людей, які постраждали від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон", - написали в Єврокомісії.
Загальний розмір допомоги
З урахуванням нового фінансування, оголошеного сьогодні, Європейська комісія виділила загалом 926 мільйонів євро на програми гуманітарної допомоги, щоб допомогти цивільному населенню, яке постраждало від війни в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року.
З цього фінансування 860 мільйонів євро було виділено на гуманітарні програми всередині України і 66 мільйонів євро на підтримку біженців, які прибули в сусідню Молдову.
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