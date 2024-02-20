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Співлідер польських фермерів вже допускає блокування пасажирських перевезень
15:45 20.02.2024 |
Співлідер протестів польських фермерів на кордоні з Україною допустив блокування пасажирських перевезень у випадку початку контракцій з українського боку.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що фермери поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту з України і хочуть "більше, ніж обіцянки".
З його точки зору, фермери у своїх протестах виступають не проти України і звичайних українців, а "проти українських олігархів" та "бездіяльності" Брюсселя.
"Ми відкрили "коридор солідарності" - і усі ринки перехопила Україна. Нам зараз немає куди продавати зерно, а українське зерно, яке стікається до нас - це шкідливе технічне збіжжя", - заявив Кондрув.
Він сказав, що чув про наміри організовувати блокади кордону з українського боку, та натякнув, що у такому разі фермери розглядають блокування пасажирських перевезень.
"Якщо ми вирішимо не пропускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада розгляне якісь змістовні рішення", - сказав Роман Кондрув.
Нагадаємо, увечері 18 лютого фермери вперше перекрили колії, заблокували у тому числі пасажирський потяг.
На протесті 20 лютого фермери висипали зерно з одного з українських вагонів біля КПП "Дорогуськ".
У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська - Гребенне", "Краківець - Корчова" та "Шегині - Медика".
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