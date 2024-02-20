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Презентована Мінфіном Матриця реформ передбачає реструктуризацію та переатестацію в СБУ

14:04 20.02.2024 |

Політика

 

Підготовлена Кабінетом Міністрів України у співпраці зі Світовим банком і представлена Міністерством фінансів Матриця реформ передбачає обмеження повноважень Служби безпеки України функціоналом контррозвідки, кібербезпеки, боротьби з тероризмом, а також створення дисциплінарного комітету та посилення парламентського і цивільного контролю за роботою української спецслужби.

"Служба безпеки України (СБУ): реформувати та реструктурувати, зокрема обмежити правоохоронні повноваження СБУ тими, що належать до контррозвідки, боротьби зі шпигунством, кібербезпеки та боротьби з тероризмом", - ідеться в документі, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів у вівторок.

Крім цього, Матриця реформ передбачає завершення етичної та професійної атестації тих, хто буде прийнятий на службу в СБУ.

"Створити дисциплінарний комітет, що заслуговує на довіру, й замінити співробітників, які не відповідають етичним і професійним стандартам", - наголошується також у документі.

Крім того, згідно з Матрицею реформ, необхідно посилити парламентський і цивільний контроль над СБУ, а також структурувати процес проведення законного прослуховування з наданням права іншим відомствам здійснювати санкціоноване перехоплення інформації окремо від СБУ.

Очікуваний результат реформ, згідно з документом, має полягати в ухваленні законодавства, що відповідає функціоналу СБУ, створенні дисциплінарного комітету, запуску атестацій і переатестацій співробітників спецслужби, а також у чинному законодавстві та механізмах контролю за діяльністю СБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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