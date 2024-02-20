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Болгарія запитала в НАТО фінансування для відправлення Україні 100 бронетранспортерів, постачання затримуються
11:56 20.02.2024 |
Міноборони Болгарії довелося попросити в НАТО надати кошти для доставки Україні 100 болгарських БТР, і поки що передання цих озброєнь Києву відкладається, повідомляє у вівторок Euractiv.
"Болгарія затримує постачання 100 БТР українській армії, тому що Міністерство оборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати, заявили Euractiv депутати правлячої коаліції", - інформує портал.
"Болгарія може допомогти, але цей процес не відбувається з потрібною швидкістю - сподіваюся на покращення ситуації. Ми проголосували за постачання БТР майже три місяці тому, але за три місяці ми не змогли перевезти сотню БТР із Софії до Русе", - пояснив депутат правлячої коаліції Івайло Мірчев.
Угоду про безоплатне надання болгарської бронетехніки Україні було підписано на рівні міністерств 8 серпня в Софії та в Києві 13 листопада. Але в середині січня Болгарське національне радіо повідомило, що Болгарія наразі не може передати Україні обіцяні БТР, оскільки розраховує на те, що доставку оплатять країни-союзниці по НАТО.
Euractiv нагадує, що раніше Болгарія обіцяла поставити Україні зброю часів СРСР - БТР, деталі для зенітних ракетних систем С-300, старі ракети від С-300, снаряди та міномети.
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