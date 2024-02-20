Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Хакери зламали систему ефірного мовлення телеканалу «Еспресо»

10:47 20.02.2024 |

Політика

 

Невідомі зловмисники зламали систему, що відповідає за ефірне мовлення телеканалу "Еспресо" і продемонстрували ролик про начебто причетність США до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт телеканалу.

У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу "Еспресо". Зловмисники розмістили в ефірі короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.

"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно Росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на "Еспресо" причетні росіяни", - зазначили у прес-службі телеканалу.

Команда "Еспресо" вжила усі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0788  0,15 0,40 38,6358  0,20 0,51
EUR 41,0365  0,17 0,41 41,7815  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4600  0,18 0,47 38,4700  0,17 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес