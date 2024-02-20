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Хакери зламали систему ефірного мовлення телеканалу «Еспресо»
10:47 20.02.2024 |
Невідомі зловмисники зламали систему, що відповідає за ефірне мовлення телеканалу "Еспресо" і продемонстрували ролик про начебто причетність США до війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт телеканалу.
У понеділок близько 19:30 невідомі хакери отримали доступ до ефірного сигналу телеканалу "Еспресо". Зловмисники розмістили в ефірі короткий ролик з кадрами зруйнованих українських міст, відео з Джозефом Байденом та закликом зупинитися, натякаючи на нібито причетність США до війни в Україні.
"Нам прикро, що наші глядачі могли бачити в ефірі це провокативне відео. Відповідальність за війну в Україні несе виключно Росія. Це очевидний факт, який автори відео намагалися перекрутити. Це дає зрозуміти, що до атаки на "Еспресо" причетні росіяни", - зазначили у прес-службі телеканалу.
Команда "Еспресо" вжила усі необхідні заходи безпеки та готує звернення до правоохоронних органів.
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