Франція розробила нові дрон-камікадзе, їх передадуть українській армії для тестування в бою

"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України", - сказала Оллонґрен.