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Франція розробила нові дрон-камікадзе, їх передадуть українській армії для тестування в бою
08:44 20.02.2024 |
Франція збирається поставити українській армії нові дрони-камікадзе.
Інформацією поділився міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Sebastien Lecornu), передає Le Journal du Dimanche. Йдеться про нову розробку французького оборонного комплексу з технологією, яка зараз перебуває в експериментальній фазі.
Щоб протестувати дрони в реальних бойових умовах, Франція поставить Збройним Силам України невелику партію таких БПЛА. На жаль, жодних подробиць про дрони поки що немає.
За матеріалами:
gagadget.com
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