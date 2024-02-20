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АНАЛІТИКА

Франція розробила нові дрон-камікадзе, їх передадуть українській армії для тестування в бою

 

Франція збирається поставити українській армії нові дрони-камікадзе.

Інформацією поділився міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (Sebastien Lecornu), передає Le Journal du Dimanche. Йдеться про нову розробку французького оборонного комплексу з технологією, яка зараз перебуває в експериментальній фазі.

Щоб протестувати дрони в реальних бойових умовах, Франція поставить Збройним Силам України невелику партію таких БПЛА. На жаль, жодних подробиць про дрони поки що немає.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Франція
 

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