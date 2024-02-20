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Нідерланди вже почали передавати Україні безпілотники у рамках коаліції дронів, - Міноборони
08:37 20.02.2024 |
Нідерланди, які нещодавно приєдналися до коаліції дронів, уже почали передавати Україні безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен в інтерв'ю Delfi.
"Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні. Коаліція безпілотників дуже важлива, бо тепер ми об'єднаємо зусилля, а це означає, що ми зможемо збільшити кількість безпілотників відповідно до потреб України", - сказала Оллонґрен.
Вона також нагадала, що Нідерланди беруть активну участь і в коаліції протиповітряної оборони для України.
"Наприклад, із системами Patriot, а також з F-16, які теж у процесі. Тож має сенс брати участь у такого роду коаліції. І я думаю, що, як і у випадку з безпілотниками, нам потрібно дуже точно визначити, що потрібне Україні", - зазначила міністр.
До того ж Оллонґрен підтвердила, що триває навчання українських пілотів на F-16.
"Ми також готуємо літаки до фактичної передачі. Ми оголосили, що передамо 24 літаки F-16 разом із Данією та Норвегією якнайшвидше. Але все має бути готовим. Я впевнена, що цього року ми зможемо розпочати їхню передачу", - зазначила глава Міноборони Нідерландів.
Коаліція дронів
12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.
Як розповів в січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн, зокрема:
* Швеція;
* Данія;
* Німеччина;
* Литва;
* Естонія;
* Нідерланди.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників у рамках військової допомоги.
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