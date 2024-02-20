Канада передасть Україні 800 дронів SkyRanger R70

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті уряду Канади.

"Ці безпілотники, вартістю понад 95 мільйонів доларів, допоможуть Україні, яка мужньо бореться за свою безпеку в умовах незаконного і невиправданого повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

Понад 800 безпілотників, поставлених компанією Teledyne FLIR з Ватерлоо, Онтаріо, мають автоматизовані та автономні навігаційні системи, що дозволяє їм нести різні системи камер та корисне навантаження для виявлення та ідентифікації цілей.





Ці можливості допоможуть українським операторам розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла з великої відстані, особливо в темряві та за поганої погоди.

"З наближенням другої річниці незаконного вторгнення Росії Канада твердо стоїть разом з Україною на захисті свободи і демократії. Сьогоднішнє оголошення гарантує, що Україна отримає безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для триваючої боротьби України. Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав міністр Блер.

Багатороторний безпілотник SkyRanger R70 є одним з найкращих у своєму роді у світі і може нести різноманітне корисне навантаження вагою до 3,5 кілограмів, включаючи боєприпаси.

Ці безпілотники є критично важливими для спостереження і збору розвідувальної інформації, а також можуть використовуватися для транспортування і доставки вантажів. Канада працює з Україною над планом підготовки і графіком поставок, які, як очікується, розпочнуться цієї весни.

Ця передача фінансується за рахунок військової допомоги Україні у розмірі $500 млн, про яку оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час свого візиту до Києва у червні 2023 року. Ця передача доповнить понад 100 безпілотних камер високої роздільної здатності від компанії L3 Wescam, які Канада раніше передала Україні.

Раніше Канада заявила про виділення Україні 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на підтримку сталого потенціалу винищувачів F-16.