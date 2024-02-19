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АНАЛІТИКА

Ігнат: Україна адаптовує інфраструктуру під винищувачі F-16

14:01 19.02.2024 |

Політика

 

Україна вже адаптовує інфраструктуру для американських винищувачів F-16, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, 19 лютого.

"Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація - це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що "інфраструктура і її готовність - це дуже непросте поняття, тому що (для того), щоб підготувати капітально, потрібні роки, мабуть". "Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що ці літаки потрібно буде захищати як пасивно, як-от сховищами, так і сама інфраструктура має бути захищена засобами протиповітряної оборони - і проти балістичних ракет, і проти крилатих ракет та дронів.

Загалом, за словами Ігната, у процесі забезпечення України сучасними винищувачами "є план дій". Йдеться не лише про безпосередню передачу літаків, а й про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, їхню модернізацію, а також підготовку пілотів і наземного персоналу, наголосив він.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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