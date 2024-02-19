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АНАЛІТИКА

Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі

11:51 19.02.2024 |

Політика

Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі

 

За 2023 рік українці задонатили 18,75 мільярдів гривень у три найбільші фонди. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.

Про це стало відомо з даних платформи "Опендатабот".

"Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули", - йдеться у дослідженні.

Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі

 

Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.

Куди найбільше донатять люди

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми - 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року - 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на 5 напрямках:

* потреби ЗСУ - 10,81 млрд грн (90%);
* охорона здоров'я - 0,76 млрд грн (6%);
* відновлення зруйнованого майна та інфраструктури - 0,25 млрд грн (2%);
* гуманітарне розмінування - 0,13 млрд грн (1%);
* потреби освіти та науки - 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік - 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% - 4,53 млрд грн.

Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні - 0,31 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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