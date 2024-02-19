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Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі
11:51 19.02.2024 |
За 2023 рік українці задонатили 18,75 мільярдів гривень у три найбільші фонди. Ця сума майже удвічі менша, ніж у 2022 році.
Про це стало відомо з даних платформи "Опендатабот".
"Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули", - йдеться у дослідженні.
Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.
Куди найбільше донатять люди
United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 із загальної суми - 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року - 3,55 млрд грн або ж 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.
United 24 працює на 5 напрямках:
* потреби ЗСУ - 10,81 млрд грн (90%);
* охорона здоров'я - 0,76 млрд грн (6%);
* відновлення зруйнованого майна та інфраструктури - 0,25 млрд грн (2%);
* гуманітарне розмінування - 0,13 млрд грн (1%);
* потреби освіти та науки - 0,12 млрд грн (1%).
Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх накопичень за рік - 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% - 4,53 млрд грн.
Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Організація зібрала 2,14 млрд грн торік, з яких найбільше надійшло у жовтні - 0,31 млрд грн.
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