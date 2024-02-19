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Топкерівник НАТО: Ми були надто оптимістичними щодо війни РФ проти України у 2023 році
10:48 19.02.2024 |
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Захід був "занадто оптимістично налаштований" щодо перебігу війни РФ проти України у 2023 році.
Його слова наводить Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
За словами адмірала, на Заході вважали, що "якщо ми дамо українцям необхідні боєприпаси і підготовку, вони переможуть".
Тепер, додав він, "ми повинні бути обережними, щоб не бути надмірно песимістичними в 2024 році".
"Сам факт, що Україна все ще є суверенною державою, і що українці повернули собі 50% того, що росіяни забрали у 2022 році, є чудовим", - додав Бауер.
Агентство Bloomberg раніше повідомило, що члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки дедалі більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини Альянсу.
Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".
Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником.
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