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ЄС відкриє в Україні офіс з оборонних інновацій
09:58 19.02.2024 |
За її словами, пропозиції будуть спрямовані на збільшення оборонних видатків, "розумніші витрати" за допомогою спільних закупівель і угод, щоб забезпечити передбачуваність промисловості та кращу сумісність між європейськими збройними силами, а також зосередження витрат у Європі, щоб зберегти "хороші робочі місця" для платників податків.
Вона додала, що Україна має бути інтегрована в європейські оборонні програми, оскільки Росія "перебільшує" її кількістю солдатів і "закидає швидкою й брудною зброєю, виробленою в Північній Кореї та Ірані".
Що стосується фінансової допомоги Україні, то фон дер Ляєн зауважила, що в інтересах США - ухвалити законопроєкт, який знаходиться в Конгресі, щоб надати більше підтримки, оскільки цей крок є "символом того, що демократії протистоять автократам".
"Йдеться не лише про війну Росії проти України та спроби (президента РФ Володимира) Путіна дестабілізувати демократії, а й про всіх інших автократичних супротивників, за якими ми дуже уважно спостерігаємо", - цитує її агентство Reuters.
Фон дер Ляєн також анонсувала, що в разі переобрання главою Єврокомісії створить нову посаду комісара з питань оборони.
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