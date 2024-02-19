ЄС відкриє в Україні офіс з оборонних інновацій

Європейська Комісія представить в березні свої пропозиції щодо оборонно-промислової стратегії Європейського Союзу, а також відкриє офіс оборонних інновацій в Україні. Про це в суботу, 17 лютого, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За її словами, пропозиції будуть спрямовані на збільшення оборонних видатків, "розумніші витрати" за допомогою спільних закупівель і угод, щоб забезпечити передбачуваність промисловості та кращу сумісність між європейськими збройними силами, а також зосередження витрат у Європі, щоб зберегти "хороші робочі місця" для платників податків.

Вона додала, що Україна має бути інтегрована в європейські оборонні програми, оскільки Росія "перебільшує" її кількістю солдатів і "закидає швидкою й брудною зброєю, виробленою в Північній Кореї та Ірані".

Що стосується фінансової допомоги Україні, то фон дер Ляєн зауважила, що в інтересах США - ухвалити законопроєкт, який знаходиться в Конгресі, щоб надати більше підтримки, оскільки цей крок є "символом того, що демократії протистоять автократам".

"Йдеться не лише про війну Росії проти України та спроби (президента РФ Володимира) Путіна дестабілізувати демократії, а й про всіх інших автократичних супротивників, за якими ми дуже уважно спостерігаємо", - цитує її агентство Reuters.

Фон дер Ляєн також анонсувала, що в разі переобрання главою Єврокомісії створить нову посаду комісара з питань оборони.