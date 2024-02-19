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Російські хакери атакували низку українських медіа, – Держспецзв’язку
09:36 19.02.2024 |
У неділю, 18 лютого, російські хакери здійснили чергову атаку на низку українських медіа та розмістили на їхніх ресурсах фейкову інформацію.
Про це повідомили у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.
Зазначається, що до Урядової команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA, звернулися представники "Української правди", Liga.net, "Апострофу" та "Телеграфу".
Фахівці відомства проводять дослідження вказаного інциденту.
CERT-UA закликає у разі підозри щодо атаки одразу звертатися до фахівців команди.
Раніше деякі ЗМІ повідомили, що невідомі зламали сайт й опублікували там фейкову новину про нібито "розгром" елітних підрозділів Збройних сил України в Авдіївці Донецької області.
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