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США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ
08:52 19.02.2024 |
США передали Україні новий пакет технічної допомоги слідчим підрозділам, до якого увійшли 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням і ДНК-лабораторії, повідомила пресслужба МВС.
"Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Уже є результативні кейси зі встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по наших містах", - заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Міністр зазначив, що застосування переданої техніки дасть змогу якісно і швидко фіксувати всі злочини Росії. Приміром, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дають змогу встановити ДНК-профіль за півтори години.
Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед у прифронтові регіони, які щодня перебувають під ворожим вогнем.
У церемонії передачі пакета допомоги також брали участь Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк. Зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали органам системи МВС допомоги більш ніж на $287 млн.
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