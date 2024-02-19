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АНАЛІТИКА

США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ

США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів РФ

 

США передали Україні новий пакет технічної допомоги слідчим підрозділам, до якого увійшли 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням і ДНК-лабораторії, повідомила пресслужба МВС.

"Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Уже є результативні кейси зі встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів РФ по наших містах", - заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.


Міністр зазначив, що застосування переданої техніки дасть змогу якісно і швидко фіксувати всі злочини Росії. Приміром, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дають змогу встановити ДНК-профіль за півтори години.

Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед у прифронтові регіони, які щодня перебувають під ворожим вогнем.

У церемонії передачі пакета допомоги також брали участь Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк. Зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США передали органам системи МВС допомоги більш ніж на $287 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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