Данія хоче наступною підписати безпековий договір з Україною – прем'єрка

Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен заявила українському президенту Володимиру Зеленському, що країни півночі прагнуть також якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов'язання перед Україною.

Про це вона заявила на зустрічі з українським президентом у Мюнхені, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Прем'єрка Данії - держави, що є одним з важливих постачальників озброєння для ЗСУ - повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні.

"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", - заявила вона, окреслюючи тематики переговорів.

Як відомо, Данія є однією з держав, що першими оголосили про намір передати Україні винищувачі F-16.

Крім того, Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов'язання між Україною та "нордичними країнами". "Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", - заявила вона.