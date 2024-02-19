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Данія хоче наступною підписати безпековий договір з Україною – прем'єрка
08:41 19.02.2024 |
Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен заявила українському президенту Володимиру Зеленському, що країни півночі прагнуть також якнайшвидше долучитися до угод про безпекові зобов'язання перед Україною.
Про це вона заявила на зустрічі з українським президентом у Мюнхені, повідомляє кореспондент Європейської правди.
Прем'єрка Данії - держави, що є одним з важливих постачальників озброєння для ЗСУ - повідомила, що Данія підготувала новий пакет озброєння для передачі Україні.
"Здається, жодна наша зустріч не проходила без повідомлень про нові постачання... І нам треба зрозуміти ваші потреби", - заявила вона, окреслюючи тематики переговорів.
Як відомо, Данія є однією з держав, що першими оголосили про намір передати Україні винищувачі F-16.
Крім того, Фредеріксен заявила, що розраховує на схвалення домовленостей про безпекові зобов'язання між Україною та "нордичними країнами". "Це добре, що частина великих країн вже підписали з вами такі договори, і ми маємо бути наступними у черзі", - заявила вона.
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