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АНАЛІТИКА

Норвегія передає Україні партію медичного обладнання для військових

 

Збройні сили Норвегії оголосили про передання Україні партії медичного та іншого обладнання, яке вони вже не використовуватимуть.

Про це, як пише "Європейська правда", 17 лютого оголосив норвезький уряд.

Серед переданого обладнання - візки для медичних інструментів, операційні столи та лампи, відсмоктувачі та аварійні сумки з медичним обладнанням.

Також Норвегія передала хірургічні інструменти, зокрема затискачі для артерій, анатомічні та хірургічні пінцети, дрилі та ретрактори.

Як пояснив представник Норвезького управління оборонного обладнання (Forsvarsmateriell) Томас Бек, ідеться про високоякісне хірургічне обладнання, яке використовується у багатьох норвезьких лікарнях та у Збройних силах Норвегії.

"Воно дасть українським медикам більше можливостей для порятунку людських життів", - наголосив він.

В уряді Норвегії нагадали, що за останні пів року передали Україні тисячі комплектів польового одягу, спальних мішків та посуду. Крім того, Норвегія разом з Нідерландами профінансувала передачу Україні естонського польового шпиталю.
Ключові теги: Норвегія
 

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