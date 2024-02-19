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Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною «за кілька тижнів»
08:30 19.02.2024 |
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що через кілька тижнів очікує підписання двосторонньої угоди з Україною про так звані гарантії безпеки в межах рамкової декларації "Групи семи".
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив інформагентству NTB у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого.
За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов'язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".
"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", - додав він.
За оцінкою норвезького прем'єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.
Лідери України та Норвегії домовились почати переговори щодо "гарантій безпеки" ще у жовтні 2023 року.
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