Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною «за кілька тижнів»

 

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що через кілька тижнів очікує підписання двосторонньої угоди з Україною про так звані гарантії безпеки в межах рамкової декларації "Групи семи".

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив інформагентству NTB у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 16 лютого.

За словами Стьоре, найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов'язання Україна укладатиме з державами G7 "зі зрозумілих причин".

"Але скандинавські країни також підписуватимуть угоди індивідуально протягом певного періоду часу. Мета - укласти угоду, яка підтвердить підтримку Норвегією незалежності України та її права на самозахист", - додав він.

За оцінкою норвезького прем'єра, для підписання угоди між Норвегією та Україною потрібно ще кілька тижнів.

Лідери України та Норвегії домовились почати переговори щодо "гарантій безпеки" ще у жовтні 2023 року.
Ключові теги: Норвегыя
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9719
  0,0235
 0,06
EUR
 1
 40,8919
  0,1201
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9282  0,24 0,64 38,4389  0,22 0,58
EUR 40,8682  0,24 0,60 41,6400  0,27 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2800  0,43 1,14 38,3000  0,43 1,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес