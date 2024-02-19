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Україна отримає від США $500 тисяч конфіскованих активів РФ. Їх передадуть через Естонію
08:46 19.02.2024 |
Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила про передачу Естонії $500 тисяч заморожених російських активів для України.
Про це посадовиця повідомила у коментарі Суспільному.
"Ми передаємо конфісковані кошти нашим естонським партнерам на користь України, тому що наразі наша чинна влада не дозволяє напряму передавати ці кошти", - зазначила Монако.
За її словами, одна річ залишається незмінною - американські зобов'язання підтримувати український народ.
"Ми запустили оперативну групу Kleptocapture лише через кілька днів після неспровокованого і незаконного вторгнення РФ в Україну. Оперативна група зосереджена на переслідуванні нечесних здобутків тих, хто підтримує російську військову машину", - розповіла посадовиця.
Монако додала, що з конфіскацією цих коштів США висунули звинувачення шістьом людям у порушеннях експортного контролю та відмиванні грошей.
Заступниця генпрокурора підкреслила, що мандат Kleptocapture полягає не лише у судовому переслідуванні тих, хто порушує американські санкції та закони про експортний контроль для підтримки агресії РФ.
Оперативна група також налаштована конфіскувати злочинні доходи та використовувати ці активи для підтримки України, наголосила посадовиця.
"Як зазначено в угоді, яку ми підпишемо сьогодні, Естонія спрямує ці кошти для запуску проєкту, що спрямований на швидшу та ефективну оцінку шкоди, завданої українським системам передачі та розподілу електроенергії. Це крок до справедливості та відновлення, але це необхідний крок, і він прокладає новий шлях до боротьби з безперервною жорстокістю Росії", - поінформувала Монако.
Заступниця генпрокурора додала, що Мін'юст США "продовжуватиме шукати креативні рішення, щоб український народ міг реагувати та відбудовувати долар за доларом, будинок за будинком, місто за містом".
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