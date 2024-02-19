Фінансові новини
- |
- 19.02.24
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія та союзники прагнуть озброїти Україну ройовими дронами з ШІ - Bloomberg
08:46 19.02.2024 |
Велика Британія працює з країнами, включаючи США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.
За словами одного з учасників програми, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.
На думку людей, які розробляють цю технологію, вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.
За їхніми ж словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але також попереджають, що ці терміни можуть бути порушені.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
ТОП-НОВИНИ
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
|Менше грошей Україні: у США пропонують новий законопроєкт
|Україна і Франція підписали двосторонню безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Українці торік скоротили донати у найбільші фонди майже вдвічі
|Топкерівник НАТО: Ми були надто оптимістичними щодо війни РФ проти України у 2023 році
|Чехія з партнерами шукає фінансування для якнайшвидшого постачання Україні 800 тис. снарядів 122 мм і 155 мм із третіх країн
|ЄС відкриє в Україні офіс з оборонних інновацій
Бізнес
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
|Microsoft каже, що хакери військової розвідки рф використовують ChatGPT для покращення кібератак
|ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S
|Нейромережі використовували для виробництва фальшивих посвідчень особи, щоб пройти верифікацію на криптобіржах
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads