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АНАЛІТИКА

Велика Британія та союзники прагнуть озброїти Україну ройовими дронами з ШІ - Bloomberg

 

Велика Британія працює з країнами, включаючи США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела.

За словами одного з учасників програми, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у великі флотилії, які зв'язуватимуться між собою для націлювання на ворожі позиції без необхідності керувати кожним з них людиною-оператором.

На думку людей, які розробляють цю технологію, вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.

За їхніми ж словами, безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але також попереджають, що ці терміни можуть бути порушені.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Британія
 

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