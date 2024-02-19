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АНАЛІТИКА

Українські аналоги дронів «Ланцет» пройшли перші випробування - Федоров

09:04 19.02.2024 |

Політика

 


Українські дрони аналоги "Ланцет" пройшли попередні випробування та готується до перших бойових випробувань.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі "Дія" у YouTube.

Зазначається, що в останні дні тестували дрони від чотирьох компаній.

З чотирьох дронів успішно випробування пройшли два.

Федоров зазначив, що у перспективі декількох місяців можливо буде організувати виробництво близько 100 подібних дронів на місяць.

"Ланцет" дозволяє збільшити дистанцію враження техніки, він працює на 30-40 км, FPV-дрони працюють на 10-20 км.

Ще одна перевага дрона по типу "Ланцет" в тому, що він може працювати вдень, бо великі квадрокоптери можуть працювати тільки під прикриттям ночі.

Такі дрони керуються відеоканалом, що дозволяє наводити і корегувати рух під час ураження.

Окрім цього, такі дрони мають функцію захоплення цілі, що дозволяє в останні 300-500 метрів перед враженням цілі наводитись на неї без прямого звʼязку з дроном.

Михайло Федоров також наголосив на потребу запровадження ринку подібних дронів.

"Це технологічний продукт, тому не можна було запустити його відразу, потрібно було запустити ринок... і от зараз ми маємо результат", - зазначив віцепремʼєр.

"З‘явиться 2-3 продукти на ринку, які між собою конкурують, через рік таких компаній буде десяток", - додав він.

Наступним етапом буде тестування на полі бою.
За матеріалами: Економічна правда
 

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