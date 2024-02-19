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Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 у червні, - ЗМІ
08:22 19.02.2024 |
Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 влітку 2024 року. Ймовірно, йдеться про червень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
Видання проаналізувало заяви європейських лідерів на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Я думаю, що в червні ми побачимо їх в Україні", - цитує видання міністра оборони Литви Арвідаса Анусаускаса.
Ці терміни також підтвердив інший європейський чиновник, який перебував у Мюнхені.
"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересня) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", - зазначають автори.
F-16 для України
Раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.
Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.
Наприкінці грудня прем'єр Нідерландів Марк Рютте розповів, що уряд країни прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.
Також Рютте заявив, що процес передачі винищувачів йде за графіком. Він наголосив, що Україна отримає щонайменше 24 літаки, можливо, більше, але не менше.
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