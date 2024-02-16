Фінансові новини
- |
- 16.02.24
- |
- 18:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Генсек ООН закликає покласти край безкарності країн і повернутися до верховенства права
17:38 16.02.2024 |
Сьогоднішній глобальний порядок не працює ні для кого, а перехід до багатополярності без потужних міжнародних інституцій може призвести до хаосу, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки в п'ятницю.
"Бачимо, як країни роблять усе, що хочеться, безкарність здається ключовим словом сьогодні. Конкурентна боротьба стає пріоритетом і переважає над партнерством, що заохочується безкарністю", - наголосив генсек ООН.
За його словами, світові не вдалося вирішити основні загрози, що постають перед ним: небезпека застосування ядерної зброї, кліматичні кризи та криза, пов'язана зі штучним інтелектом.
Гуттериш наголосив, що війна, яка триває вже два роки і яку спровокувало російське вторгнення в Україну, не повинна відбуватися в Європі, вона призводить до жахливих людських жертв і чинить жахливий вплив на світову економіку і на найбідніші країни.
Як вважає генсек ООН, відповіддю має стати верховенство права і посилення архітектури світової безпеки.
Розповідаючи про Україну, Гуттериш закликав до якнайшвидшого досягнення стабільного миру для України і Росії, але наголосив, що він має відповідати міжнародному праву і принципу територіальної цілісності.
Генсек ООН закликав також до посилення регіональних організацій, щоб вони чинили тиск на країни для переходу їх до мирних переговорів.
За його словами, мир і справедливість потрібні і глобальній економіці, тому що глобальна фінансова архітектура не працює, а найбідніші країни після Covid і війни в Україні страждають ще більше, тоді як замість допомоги їм більше коштів витрачатиметься на військові потреби. Гуттериш закликав до перезавантаження Бреттон-Вудської системи.
Підсумовуючи, він наголосив, що ці та інші питання, як-от оновлення колективної системи безпеки, кіберзлочини, діпфейки, відповідальність технологічних гігантів, будуть розглянуті на Саміті майбутнього Генеральної асамблеї ООН 22-23 вересня цього року.
"Більш безпечний світ і більший пиріг для всіх - мета Саміту майбутнього", - сказав генсек ООН.
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген (Christoph Heusgen) також визнав, що песимізм і відчуття приреченості у світі зростає разом із кількістю конфліктів у світі, проте закликав слідом за Джорджем Соросом не миритися з цим і шукати "промені світла", визнавши, що поки що не відомо, де саме.
"Базою має бути верховенство права, примирення, а не помста. Це надало змогу відновитися моїй країні (Німеччині) і дало змогу Європі насолоджуватися найдовшим періодом миру. Або ми виживемо завдяки силі верховенства права, або будемо животіти під правом сильного", - вважає Хойсген.
Міністр-президент Баварії Маркус Зедер (Markus Soder) зазначив, що 60-та Мюнхенська безпекова конференція повернулася до основної теми - теми свободи, безпеки та здатності захищати їх.
Він наголосив, що Німеччина стоїть разом з Україною, і було б жахливо, якби Росія перемогла через брак в України ресурсів.
Зедер закликав до зміцнення НАТО. За його словами, альянс був створений не як фінансовий союз, а як співтовариство спільних цінностей, і приносить вигоду всім його членам, зокрема і США. При цьому міністр-президент Баварії наголосив, що Німеччина має бути найпотужнішою в НАТО і виконає необхідні норми фінансування оборонних потреб.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надасть у 2024 році військову допомогу Україні на 7,1 млрд євро - Шольц
ТОП-НОВИНИ
|Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю
|Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого без голосування щодо допомоги Україні
|Україна почала отримувати від Німеччини пакет військової допомоги на 100 млн євро
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|У Мюнхені стартувала конференція з безпеки
|Генсек ООН закликає покласти край безкарності країн і повернутися до верховенства права
|Німеччина надасть у 2024 році військову допомогу Україні на 7,1 млрд євро - Шольц
|Україна й Німеччина підписали угоду про безпекову співпрацю
|Угорщина приєднається до коаліції НАТО з розмінування України
|Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого без голосування щодо допомоги Україні
Бізнес
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S
|Нейромережі використовували для виробництва фальшивих посвідчень особи, щоб пройти верифікацію на криптобіржах
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Porsche презентував оновлений седан Taycan