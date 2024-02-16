Лідери G7 зустрінуться 24 лютого

Глави держав та урядів країн Великої сімки (G7) проведуть відеоконференцію 24 лютого - у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це стало відомо у четвер, 14 лютого, з урядових кіл Італії, яка нині головує у G7.

Крім Італії, до Великої сімки також входять Німеччина, США, Японія, Великобританія, Франція та Канада.

Останній саміт G7 відбувся у травні 2023 року у Хіросімі.

Нагадаємо, під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року лідери Великої сімки оприлюднили декларацію щодо всеосяжних заходів щодо довгострокового гарантування безпеки України.

