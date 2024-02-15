Фінансові новини
- |
- 15.02.24
- |
- 23:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Умєров розповів, чим важливий спільний тренувальний центр НАТО та України
22:45 15.02.2024 |
Створення спільного центру навчання України та НАТО допоможе розробляти нові технологічні підходи та підготовку до майбутніх загроз.
Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter та Telegram-канал Міноборони.
"Україна і НАТО пліч-о-пліч удосконалюватимуть систему підготовки кадрів", - написав Умєров.
На його думку, створення такого центру є одним з головних досягнень другого засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.
"Для нас JATEC - це розробка нових технологічних підходів до підготовки до майбутніх загроз. Я хотів би висловити глибоку вдячність усім, хто брав участь у підготовці, особливо Міжнародному секретаріату НАТО, Польщі та Німеччині", - заявив міністр.
Умєров зауважив, що Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого ОПК.
"Міністерство оборони України прагне створити механізми, які зблизять партнерів з оборонної промисловості країн-членів Альянсу та України. Ми готові до створення спільних підприємств, спільного інвестування, локалізації виробництва, масштабування виробництва в оборонному секторі", - сказав він.
Він зауважив, що саміт НАТО у Вашингтоні має стати платформою для нових рішучих кроків, які наблизять Україну до членства в Альянсі.
Водночас союзники наголосили на необхідності забезпечити стале та своєчасне надання Україні всієї необхідної допомоги та на важливості посилення спроможностей оборонних індустрій держав-членів НАТО. Низка держав також оголосили про готовність вже у найближчому майбутньому укласти з Україною двосторонні безпекові домовленості.
Нагадаємо, раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО вирішило відкрити в польському Бидгощі спільний навчальний центр, де українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із військовослужбовцями Альянсу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
ТОП-НОВИНИ
|Залужний очолює рейтинг довіри українців
|Ніхто не буде питати: Мін'юст хоче радикально мобілізовувати засуджених
|«Рамштайн»-19: партнери запустили коаліції ППО і дронів
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Умєров розповів, чим важливий спільний тренувальний центр НАТО та України
|Члени НАТО зобов’язалися поставити ЗСУ мільйон дронів
|Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг
|Іспанія анонсувала швидку передачу Україні бронемашин M113 та іншого обладнання
|Трамп просуває ідею надання допомоги Україні в кредит
|Британія та Латвія очолять коаліцію з надання Україні тисяч безпілотників
|Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи
Бізнес
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ