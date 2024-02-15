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АНАЛІТИКА

Умєров розповів, чим важливий спільний тренувальний центр НАТО та України

22:45 15.02.2024 |

Політика

 

Створення спільного центру навчання України та НАТО допоможе розробляти нові технологічні підходи та підготовку до майбутніх загроз.

Про це написав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter та Telegram-канал Міноборони.

"Україна і НАТО пліч-о-пліч удосконалюватимуть систему підготовки кадрів", - написав Умєров.

На його думку, створення такого центру є одним з головних досягнень другого засідання Ради Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

"Для нас JATEC - це розробка нових технологічних підходів до підготовки до майбутніх загроз. Я хотів би висловити глибоку вдячність усім, хто брав участь у підготовці, особливо Міжнародному секретаріату НАТО, Польщі та Німеччині", - заявив міністр.

Умєров зауважив, що Україна та країни НАТО повинні зосередитися на розбудові довгострокового оборонного потенціалу та стійкого ОПК.

"Міністерство оборони України прагне створити механізми, які зблизять партнерів з оборонної промисловості країн-членів Альянсу та України. Ми готові до створення спільних підприємств, спільного інвестування, локалізації виробництва, масштабування виробництва в оборонному секторі", - сказав він.

Він зауважив, що саміт НАТО у Вашингтоні має стати платформою для нових рішучих кроків, які наблизять Україну до членства в Альянсі.

Водночас союзники наголосили на необхідності забезпечити стале та своєчасне надання Україні всієї необхідної допомоги та на важливості посилення спроможностей оборонних індустрій держав-членів НАТО. Низка держав також оголосили про готовність вже у найближчому майбутньому укласти з Україною двосторонні безпекові домовленості.

Нагадаємо, раніше генсекретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО вирішило відкрити в польському Бидгощі спільний навчальний центр, де українські військові навчатимуться і тренуватимуться разом із військовослужбовцями Альянсу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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