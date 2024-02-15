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АНАЛІТИКА

Члени НАТО зобов’язалися поставити ЗСУ мільйон дронів

 

Під час зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО у Брюсселі партнери надали Україні зобов'язання щодо поставок дронів для ЗСУ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Це рішення було ухвалене за підсумками дводенних переговорів - спершу у форматі "Рамштайн", а потім у форматі Ради Україна-НАТО. "За останні кілька днів ми побачили нові зобов'язання союзників щодо допомоги Україні", - зауважив генсек.

Він, зокрема, повідомив про першу домовленість "коаліції дронів", яку очолять Британія та Латвія. "Група членів НАТО виступили з метою постачання Україні одно мільйона дронів", - повідомив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що Альянс є практично ексклюзивним постачальником військової допомоги Україні: "Разом члени НАТО забезпечують понад 99% військової допомоги". При цьому Столтенберг підкресли, що часто - як і у випадку з дронами - лідерство у постачанні допомоги беруть на себе не США, а європейські члени, що є також відповіддю на занепокоєння у Вашингтоні щодо недостатнього фінансування оборонних витрат з боку європейських держав.
 

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