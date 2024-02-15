Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг

НАТО і Україна створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр.

Таке оголошення в четвер у Брюсселі після засідання Ради Україна-НАТО зробив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

"Сьогодні ми вирішили створити новий Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр НАТО-Україна в Бидгощі у Польщі. Це дасть змогу Україні поділитися уроками, отриманими з російської війни, та створить структуру, яка дасть змогу українським Збройним силам навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами із союзників", - сказав він.

За словами генсека, наразі було ухвалено політичне рішення, деталі реалізації якого будуть пізніше. "Ми продовжимо підтримувати Україну заради безпеки України та нашої безпеки", - наголосив Столтенберг.