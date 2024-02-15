Фінансові новини
- |
- 15.02.24
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг
17:57 15.02.2024 |
НАТО і Україна створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр.
Таке оголошення в четвер у Брюсселі після засідання Ради Україна-НАТО зробив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.
"Сьогодні ми вирішили створити новий Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр НАТО-Україна в Бидгощі у Польщі. Це дасть змогу Україні поділитися уроками, отриманими з російської війни, та створить структуру, яка дасть змогу українським Збройним силам навчатися і тренуватися разом зі своїми колегами із союзників", - сказав він.
За словами генсека, наразі було ухвалено політичне рішення, деталі реалізації якого будуть пізніше. "Ми продовжимо підтримувати Україну заради безпеки України та нашої безпеки", - наголосив Столтенберг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
ТОП-НОВИНИ
|Залужний очолює рейтинг довіри українців
|Ніхто не буде питати: Мін'юст хоче радикально мобілізовувати засуджених
|«Рамштайн»-19: партнери запустили коаліції ППО і дронів
|Порошенко не візьме участі в Мюнхенській конференції з безпеки через відмову Стефанчука підписати розпорядження на його відрядження за кордон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Члени НАТО зобов’язалися поставити ЗСУ мільйон дронів
|Україна й НАТО створять у Польщі Спільний аналітичний, навчальний та освітній центр - Столтенберг
|Іспанія анонсувала швидку передачу Україні бронемашин M113 та іншого обладнання
|Трамп просуває ідею надання допомоги Україні в кредит
|Британія та Латвія очолять коаліцію з надання Україні тисяч безпілотників
|Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи
|Відставка Залужного знизила рівень довіри українців до Зеленського
Бізнес
|Meta дозволить відключати політичний контент в Instagram і Threads
|У США обмежили використання ШІ для ухвалення рішень про медичне страхування
|ЄС ратифікував угоду, яка регулює штучний інтелект
|Porsche презентував оновлений седан Taycan
|Перший у світі відмовостійкий квантовий комп'ютер запустять для продажу у 2024-му, а за два роки — 10 000-кубітний
|Тайвань звинуватив Китай у крадіжці технологій виробництва мікросхем
|Техкомпанії скоротили 34 тисячі робочих місць із початку року через ставку на ШІ