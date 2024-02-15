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Іспанія анонсувала швидку передачу Україні бронемашин M113 та іншого обладнання
16:56 15.02.2024 |
Міністерство оборони Іспанії анонсувало швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.
Про це заявила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Іспанії.
Міністр заявила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних машин M113, дві з яких були переобладнані в машини швидкої допомоги. Після чого відбудеться відправка кількох пожежних, снігоприбиральних машин і машин для перевезення особового складу, а також іншого обладнання, включно з двома легкими суднами, електрогенератором і установкою для очищення води.
Роблес також повідомила про постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" і військово-морських операцій.
Вона також підкреслила, що підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування.
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