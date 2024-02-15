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АНАЛІТИКА

Іспанія анонсувала швидку передачу Україні бронемашин M113 та іншого обладнання

 

Міністерство оборони Іспанії анонсувало швидку передачу Україні партії броньованих гусеничних машин M113 та іншого обладнання.

Про це заявила Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Іспанії.

Міністр заявила про швидке відправлення нової партії броньованих гусеничних машин M113, дві з яких були переобладнані в машини швидкої допомоги. Після чого відбудеться відправка кількох пожежних, снігоприбиральних машин і машин для перевезення особового складу, а також іншого обладнання, включно з двома легкими суднами, електрогенератором і установкою для очищення води.

Роблес також повідомила про постачання різних видів зброї для протиповітряної оборони, операцій "повітря-повітря" і військово-морських операцій.

Вона також підкреслила, що підготовка українських військ в Іспанії триває дуже хорошими темпами, оцінивши якість навчання, яке включає використання систем Patriot, NASAMS і Hawk, а також планування і проведення підводного розмінування.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

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