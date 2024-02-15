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Продовжено до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Мазепи
15:47 15.02.2024 |
Печерський районний суд міста Києва продовжив до дев'яти місяців термін досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Ігоря Мазепи.
"Десять років не вистачило слідчим ДБР, щоб знайти докази проти мене та моїх колег у "справі котеджних містечок". Сьогодні суддя Печерського суду дав слідчим ще дев'ять місяців. І це при тому, що по цій фейковій і нікчемній справі через тюрму пройшло під десяток людей, а деяких вже тримають три місяці", - написав засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа у фейсбуці.
Як уточнили в юркомпанії EQUITY Law Firm, яка захищає інтереси Мазепи, зазначене кримінальне провадження стосується нібито незаконного виділення земельних ділянок.
Печерський суд частково задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) і продовжив термін досудового розслідування до дев'яти місяців, тобто до 28 серпня 2024 року.
"Слідство мотивувало своє клопотанням тим, що за період проведення розслідування, так і не було зібрано достатніх доказів для обвинувачення та передачі кримінальної справи для розгляду судом по суті. Важливо зазначити, що це кримінальне провадження зареєстроване ще у 2014 році та триває майже 10 років, а відтак залишається незрозумілим, чому цього часу було недостатньо для здійснення необхідних слідчих дій", - зазначили в EQUITY Law Firm.
На думку Мазепи, продовження слідства у цій справі дискредитує правоохоронні органи, "по суті, є саботажем української економіки".
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