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АНАЛІТИКА

Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни – Reuters

 

Україна відмовилася остаточно вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист надісланий українськими чиновниками до Raiffeisen.

Зазначається, що у листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб покинути Росію, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.

Крім того, у листі українська сторона вказує на те, що досі залишається низка сліпих місць, які заважають вилученню банку зі списку.

"Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли, якщо взагалі, сценарій поділу може запрацювати", - йдеться в листі українських офіційних осіб.

"Райффайзен мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося. Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати часові рамки виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів", - йдеться в повідомленні.

Також чиновники також висловили занепокоєння щодо схем надання кредитів Raiffeisen російським солдатам, підтримка яких, за словами банку, є обов'язковою в Росії.
За матеріалами: Економічна правда
 

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