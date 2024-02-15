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Україна відмовляється виключати Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни – Reuters
13:54 15.02.2024 |
Україна відмовилася остаточно вилучити австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни, оскільки Київ сумнівається в тому, що банк дійсно планує покинути РФ.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист надісланий українськими чиновниками до Raiffeisen.
Зазначається, що у листі, надісланому Raiffeisen на початку лютого, українські чиновники поставили під сумнів, що робить банк, щоб покинути Росію, заявивши, що більшість його планів були розпливчастими та неповними.
Крім того, у листі українська сторона вказує на те, що досі залишається низка сліпих місць, які заважають вилученню банку зі списку.
"Графік продажу відсутній... залишається незрозумілим, коли, якщо взагалі, сценарій поділу може запрацювати", - йдеться в листі українських офіційних осіб.
"Райффайзен мав намір виділити свій російський бізнес минулого року, але цього ще не сталося. Представник Raiffeisen сказав, що банк не може назвати часові рамки виходу з Росії, оскільки це залежить від схвалення регуляторів", - йдеться в повідомленні.
Також чиновники також висловили занепокоєння щодо схем надання кредитів Raiffeisen російським солдатам, підтримка яких, за словами банку, є обов'язковою в Росії.
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