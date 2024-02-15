Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямі, знизилася до 44% - опитування КМІС

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються в правильному напрямі, знизилася до 44% порівняно з показником 54% у грудні 2023 року, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 5-10 лютого 2024 року.

"В Україні продовжує знижуватися частка тих, хто вважає, що справи розвиваються в правильному напрямі, і порівняно з груднем 2023 року наразі уперше більше тих, хто вважає напрям справ неправильним. Так, у грудні 2023 року 54% вважали напрям справ правильним, а наразі показник знизився до 44%. Натомість із 32% у грудні 2023 року до 46% у лютому 2024 року стало більше тих, хто вважає напрям справ неправильним", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті КМІС у четвер.

Крім цього, 55% жителів заходу України вважають напрям справ неправильним, 35% - правильним. Водночас у центральних регіонах 44% опитаних вважають напрям справ неправильним, 47% - правильним.

На півдні та сході однакова кількість респондентів (48%) вважають, що напрям справ в Україні правильний, проте 42% жителів південних регіонів і 36% - східних областей називають напрям справ неправильним.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням).

Загалом було опитано 1202 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). 874 інтерв'ю було проведено до 8 лютого включно до відставки ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Решта 328 інтерв'ю були проведені після його відставки 9 і 10 лютого.

Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювала українська влада до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами, які перебувають за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.