Австралія виділяє $AU50 млн на військову допомогу Україні - посол

Уряд Австралії виділяє $AU50 млн ($32,4 млн) на військову допомогу Україні, гроші будуть перераховані до Міжнародного фонду і спрямовані для закупівлі військових засобів для ЗСУ, повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

"Маємо гарні новини з Австралії. Уряд країн передає 50 млн австралійських дол. (32,4 млн дол. США) як військову допомогу Україні. Кошти будуть перераховані до Міжнародного фонду для України (Велика Британія) для подальшої закупівлі зброї та техніки для потреб ЗСУ", - написав Мирошниченко на своїй сторінці у фейсбуці у четвер.

Згідно з повідомленням, розміщеним на сайті австралійського уряду, загальна сума підтримки Австралії Україні становитиме близько $960 млн, із них $780 млн - на допомогу ЗСУ.

"Австралія, як і раніше, має твердий намір підтримувати Україну та українців, які захищають свій народ, свою територію і свій суверенітет. Завдяки оголошеному сьогодні внеску загальна сума підтримки, яку Австралія надає Україні, становитиме приблизно 960 мільйонів доларів, включно з 780 мільйонами доларів на допомогу збройним силам України", - зазначено в пресрелізі.